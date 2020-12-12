Российский нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко сократил разрыв в счете в матче с петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет в матче 2:1 в пользу хозяев поля.

В начале второго тайме полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сбил в своей штрафной Вячеслава Грулева, и судья Сергей Иванов тут же назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар точно нанес Николай Комличенко. Сразу после эпизода Сергей Семак заменил Магомеда Оздоева на Дмитрия Чистякова.

В первом тайме дубль за «Зенит» сделал Артем Дзюба: сначала он забил с паса Алексея Сутормина, а затем забил с пенальти, который был назначен за фол Сергея Паршивлюка на Дугласе Сантосе.