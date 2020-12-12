Петербургский СКА победил на выезде рижское «Динамо» на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла на «Арене-Рига» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Результат игры был сделан за первые 25 минут игры. В первом периоде хоккеисты СКА забили сразу три шайбы: на второй минуте отличился Игорь Ожиганов, реализовавший большинство после удаления Евгения Грачева. Затем на 10-й минуте шайбу забросил Владимир Ткачев, а на 20-й минуте разгромным счет сделал Яков Тренин.

Во втором периоде СКА отличился в четвертый раз: шайба на счету Андрея Кузьменко. «Динамо» смогло ответить только в третьем периоде, единственную шайбу хозяев на 49-й минуте встречи забросил Мартиньш Дзиеркалс.