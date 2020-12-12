Тренер вратарей футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о том, из-за чего у него произошел конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ.

Слова Бородина цитирует портал Sport24.

«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом», — отметил Бородин, добавив, что дальше следует разбираться с самим Тедеско.

Напомним, Доменико Тедеско после игры говорил о расизме и отметил, что его очень расстроил эпизод с такими высказываниями, поскольку он всеми силами старается показать уважение к России, в том числе и учит русский язык.

Матч «Сочи» — «Спартак» закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.