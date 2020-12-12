Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в ворота московского «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет в матче 3:1 в пользу хозяев.

Эпизод произошел на 84-й минуте встречи: Сердар Азмун замкнул подачу Алексея Сутормина.

В первом тайме за «Зенит» дважды забил Артем Дзюба — как с передачи Сутормина, так и с пенальти, который арбитр назначил за фол Сергея Паршивлюка на Дугласе Сантосе.

В начале второго тайма «Динамо» ответило «Зениту» голос в пенальти в исполнении Николая Комличенко, но не смогло переломить ход игры в свою пользу.

Благодаря победе над «Динамо» «Зенит» сможет выйти на чистое первое место в РПЛ.