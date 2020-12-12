Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, счет в матче 3:1 в пользу хозяев.

В первом тайме счет был открыт уже на 15-й минуте: Артем Дзюба отличился с передачи Алексея Сутормина. На 34-й минуте Дзюбе удалось реализовать пенальти, который заработал Дуглас Сантос, сбитый Сергеем Паршивлюком в штрафной площадке.

Во втором тайме право на пенальти получило уже «Динамо»: Магомед Оздоев сфолил на Вячеславе Грулёве. Николай Комличенко успешно реализовал пенальти.

В концовке встречи мяч забил вышедший на замену Сердар Азмун, пас на которого вновь отдал Алексей Сутормин.

Благодаря победе над «Динамо» «Зенит» смог выйти на чистое первое место в РПЛ, сейчас у команды 38 очков.