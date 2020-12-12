Московский «Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента в перерыве матча с «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-лиги.

Текст заявления появился на официальном сайте клуба.

«В перерыве матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай», — говорится в заявлении клуба. Упоминается, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, указав на иную национальность и призвав покинуть Россию.

«ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!», — отмечено в заявлении. Клуб хочет, чтобы Российский футбольный союз провел объективное расследование по этому инциденту.

Напомним, после матча на стадионе «Фишт» в подтрибунном помещении произошла потасовка игроков, пресс-служба красно-белых утверждает, что помощника Тедеско Андреаса Хинкеля ударил игрок «Сочи» Жоаозиньо.