Петербургский «Зенит» сегодня, 12 декабря, сыграл на домашнем стадионе с московским «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ и одержал победу.

Игра на «Газпром-Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе «Зенита» дважды отличился нападающий Артем Дзюба, забивший как с игры, так и с пенальти. В концовке встречи за «сине-бело-голубых» также забил Сердар Азмун.

За «Динамо» с пенальти отличился форвард Николай Комличенко, пенальти был назначен за фол Магомеда Оздоева на Вячеславе Грулёве.

Лучшие фото с игры «Зенита» и «Динамо» в Петербурге — в фоторепортаже от Nevasport: