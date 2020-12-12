На третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 13 декабря, состоится мужская эстафетная гонка.

Начало эстафеты назначено на 16:00 по московскому времени.

Сборную России в гонке будут представлять Матвей Елисеев (первый этап), Евгений Гараничев (второй этап), Эдуард Латыпов (третий этап) и Александр Логинов (четвертый этап).

За команду Норвегии побегут Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бё, Тарьей Бё. Сборная Швеции побежит в составе: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон. Бронзовые призеры предыдущей эстафеты — немецкие биатлонисты, команду Германии представят Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн.

Ранее в женской эстафетной гонке сборная России заняла восьмое место.