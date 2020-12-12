Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ближайших целях клуба в межсезонье и в оставшейся части чемпионата России по футболу.

На послематчевой пресс-конференции Семак отметил, что цель «Зенита» — это попадание в Лигу чемпионов, поскольку это пополнение бюджета. Также тренер отметил, что клуб чаще хотел бы давать шанс молодым футболистам.

«Мы заинтересованы в том, чтобы они росли. Зимой мы много поработаем, чтобы ребята смогли играть в основном составе», — заявил Семак, чьи слова цитирует портал Sport24.

Напомним, сегодня «Зенит» победил московское «Динамо» со счетом 3:1 и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице РПЛ с результатом в 38 очков. «Динамо» пока осталось с 30-ю очками на четвертом месте.