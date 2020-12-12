Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о выступлениях Александра Логинова на первых этапах Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21.

В эфире «Матч ТВ» Польховский отметил, что Логинов — опытный парень, однако скоростной работы ему не хватает. «Саша Логинов пока не может найти себя в стрелковой части, очень расстроен, копается в себе, пытается найти выход», — сказал тренер.

Также Польховский считает, что такие результаты на старте Кубка мира прогнозируемы для всех, кто проводит время на самоподготовке. «У нас в женской команде Оля Пылева готовилась самостоятельно и до Нового года не могла войти в такой режим», — подчеркнул специалист.

Напомним, на этапе Кубка мира в Хохфильцене Александр Логинов показал 20-й результат в спринте и 21-й — в пасьюте.