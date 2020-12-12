Российский биатлонный тренер, личный наставник чемпиона Александра Логинова Александр Касперович высказался о влиянии статуса лидера сборной на своего подопечного.

Слова Касперовича цитирует портал агентства ТАСС.

«Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет», — отметил Касперович, подчеркнув, что лидерский статус в сборной никак не отражается на биатлонисте.

Касперович сказал, что лидером Александр Логинов может ощущать себя в собственной семье. «Я горжусь, что соприкасаюсь с таким спортсменом, порядочным и честным человеком», – сказал Касперович.

Напомним, Александр Логинов за первые три этапа Кубка мира всего один раз финишировал в 10-ке сильнейших.