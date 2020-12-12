В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 13 декабря, состоится женская гонка преследования.

Начало гонки назначено на 13:45 по московскому времени.

Спортсменки пробегут 10 километров и пройдут четыре огневых рубежа: два — из положения лежа и два — из положения стоя.

Первой в гонку уйдет победительница пятничного спринта из Белоруссии Динара Алимбекова. Спустя 8 секунд в гонку уйдет норвежка Тириль Экхофф, а спустя 10 секунд — немка Франциска Пройсс.

В гонке преследования примут участие четыре российские биатлонистки. С 18-го места будет стартовать Ульяна Кайшева, с 24-го — Ирина Казакевич, с 31-го в гонку уйдет Лариса Куклина. 51-й будет стартовать Евгения Павлова. В пасьют по итогам спринта не попали Светлана Миронова и Тамара Воронина.