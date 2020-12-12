Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, какие позиции «Зениту» необходимо усилить в следующее трансферное окно.

Слова Семака с пресс-конференции цитирует портал РИА Новости. Как считает тренер, зимой клубу необходимо купить левого вингера или полузащитника. «Уже не одно окно ищем такого футболиста, но не смогли его взять», — подчеркнул Семак.

По словам тренера, «Зениту» нужно увеличивать обойму игроков, чтобы росла конкуренция, такая работа должна вестись перманентно — и тога будет прогрессировать качество игры, команда будет расти и оставаться в лидерах РПЛ. «Не говоря о том, что нужно усиливаться, чтобы успешно выступать в европейских турнирах», — сказал Семак.

Напомним, сегодня «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в 18-м туре РПЛ.