Главные спортивные новости дня с лыжных трасс, биатлонных стрельбищ и футбольных арен — в традиционном дайджесте от Nevasport за 12 декабря:

«Зенит» победил «Динамо» и останется единоличным лидером РПЛ после 18-го тура

Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, счет в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Зенита» дважды отличился Артем Дзюба, а затем забил Сердар Азмун. За «Динамо» с пенальти забил Николай Комличенко.

СКА обыграл рижское «Динамо» на выезде в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА победил на выезде рижское «Динамо» на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на «Арене-Рига» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. За СКА по шайбе забросили Яков Тренин, Владимир Ткачев, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко. В составе рижского клуба отличился Мартиньш Дзиеркалс.

Большунов взял серебро в спринте на этапе КМ в Давосе и возглавил общий зачет

Российский лыжник, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино. Его результат — 2 минуты 17,7 секунды. Большунов проиграл 2,1 секунды на финише. Третьим в гонке стал представитель Великобритании Эндрю Янг, уступивший лидеру 3,6 секунды.

Непряева стала третьей в лыжном спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Победу в гонке одержала американка Рози Бреннан, ее результат — 2 минуты 37,36 секунды. Второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич, уступившая 0,28 секунды. Непряева сумела опередить на финише швейцарку Надин Фэндрих и отстала от Бреннан на 0,49 секунды.

Фийон-Майе выиграл пасьют на этапе КМ в Хохфильцене, Гараничев — 14-й

Французский биатлонист, двукратный чемпион мира Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. На втором месте расположился его партнер по сборной Франции Эмильен Жаклен, а на третьем месте — норвежец Йоханнес Дале. Лучшим из российских биатлонистов в гонке стал Евгений Гараничев, он занял 14-е место.

Норвегия победила в эстафете в Хохфильцене, Россия — восьмая

Сборная Норвегии победила в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Норвежцы прошли гонку с одним штрафным кругом, затратив шесть дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Франции, третье — команда Швеции. Женская сборная России заняла лишь восьмое место. За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

Плющенко объявил о переходе в его штаб Липницкой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко проинформировал, что к его тренерскому штабу академии присоединилась олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая. «Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь!» — написал Плющенко в своем «Инстаграме», выложив совместное фото.