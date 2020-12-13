В швейцарском Давосе продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 13 декабря, состоится мужская гонка на 15 км с раздельного старта свободным стилем. Спортсмены выйдут на старт в 15:30 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Евгений Белов.

Напомним, соревнования пропускают национальные команды Норвегии, Швеции и Финляндии — они приняли решение не выступать до конца года, так как опасаются заражения коронавирусом.

Накануне в Давосе состоялся спринт свободным стилем, Большунов занял второе место и вышел в лидеры общего зачета Кубка мира. Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино.