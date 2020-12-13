В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 декабря, состоится мужская эстафетная гонка, начало — в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Сборную России в гонке будут представлять Матвей Елисеев (первый этап), Евгений Гараничев (второй этап), Эдуард Латыпов (третий этап) и Александр Логинов (четвертый этап).

За команду Норвегии побегут Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бё, Тарьей Бё.

Сборная Швеции выступит следующим составом: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Сборную Германии, завоевавшую бронзовые медали предыдущей эстафеты, представят Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн.