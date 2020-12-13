Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как планирует усложнять свою произвольную программу. Ранее на чемпионате Москвы спортсменка приземлила тройной аксель и четверной сальхов.

«Пока тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас добавлю риттбергер. Очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать. Но если их вставлять в программу, нужно не только хорошо быть физически готовым, но и программы хорошо катать, потому что программа – это не только прыжки», — сказала Самоделкина, слова которой приводит сайт ФФККР.

Она подчеркнула, что программа должна быть хорошо накатана со всеми элементами, потому что четверные прыжки требуют высокой концентрации.

По мнению Софьи, четверные прыжки уже не вызывают вау-эффекта, потому что их стали осваивать многие фигуристки и уровень женского катания вырос. Самоделкина добавила, что сенсация будет, когда кто-то откатает программу с шестью четверными, как американец Нейтан Чен.