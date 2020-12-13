Алексей Урманов, бывший тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, отреагировал на новость о том, что фигуристка пополнила тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».

Урманов подчеркнул, что каждый вправе сам выбирать, что ему делать, и если Липницкой поступило хорошее предложение, то его стоило принять.

«Думаю, и я, и наш тренерский штаб в данном случае достойны похвалы, и я поясню почему: когда Юля приехала к нам тренироваться, мы ее называли «маленьким зверьком», она была как недоверчивый котенок», — сказал Урманов, слова которого приводит ТАСС.

Он пояснил, что Липницкая не была злой, но очень закрывалась от других, а потом оттаяла. По мнению Урманова, такая перемена говорит о том, что спортсменка сможет хорошо ладить с детьми, тем более что и сама недавно стала мамой.

«Я знаю много людей, которые катались, а потом пошли тренировать. Но только жизнь расставляет все по своим местам, в том числе показывает, получится ли из тебя хороший тренер и педагог», — добавил Урманов.

Напомним, накануне стало известно, что в Липницкая вошла в число тренеров академии Плющенко. Ранее в тренерский штаб также вошла Елена Ильиных, с которой Липницкая уже работала вместе.