В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 декабря, состоится женская гонка преследования, спортсменки выйдут на старт в 13:45 по московскому времени.
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Спортсменки пробегут 10 километров и пройдут четыре огневых рубежа: по два из положений лежа и стоя.
Первой в гонку уйдет победительница пятничного спринта белорусска Динара Алимбекова. Спустя 8 секунд стартует норвежка Тириль Экхофф, спустя 10 секунд — немка Франциска Пройсс.
С 18-го места будет стартовать Ульяна Кайшева, с 24-го — Ирина Казакевич, с 31-го в гонку уйдет Лариса Куклина. 51-й будет стартовать Евгения Павлова.
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