В Абу-Даби (ОАЭ) на автодроме «Яс Марина» продолжается заключительный этап Гран-при Формулы-1 в сезоне-2020. Сегодня, 13 декабря, состоится гонка, начало — в 16:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Днем ранее состоялась квалификация, по итогам которой поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим — его напарник по команде Льюис Хэмилтон.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться в финальный сегмент квалификации и занял седьмое место.

Напомним, Хэмилтон пропускал предыдущий этап Гран-при из-за коронавируса, однако это не повлияло на его положение в личном зачете, поскольку он досрочно гарантировал себе победу в чемпионате.