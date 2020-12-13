Американский боец Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре в соглавном бою турнира UFC 256, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Все три рефери отдали победу бразильскому бойцу с одинаковым счетом 30-27. Для Оливейры эта победа стала восьмой подряд, а у Фергюсона, таким образом, уже два поражения за год. В мае американец проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи в поединке за временный титул в легком весе.

В других поединках, состоявшихся на UFC 256 ранее, американец Кевин Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу в первом раунде, а представитель Киргизии Рафаэль Физиев в первом раунде нокаутировал бразильца Ренато Мойкано.

Для Физиева эта победа стала девятой в карьере при одном поражении. Представитель Киргизии проводил в UFC четвёртый бой (3-1).