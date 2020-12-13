Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке в Давосе (Швейцария). Спортсмен занял второе место, уступив итальянцу Федерико Пеллегрино.

«Неплохо получилось. Конечно, всегда хочется стоять на верхней ступени пьедестала, но в этот раз он был сильнее. Меня немного не хватило, все-таки высота сказывается. Надеюсь, что в воскресенье смогу показать более достойный результат», — сказал Большунов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Россиянин добавил, что ему приятно вернуть себе желтую майку лидера. При этом он признался, что в гонке не хватала норвежца Йоханнеса Клэбо — это чувствовалось на финише.

Напомним, сборная Норвегии отказалась от участия в декабрьских этапах Кубка мира, а также в многодневке «Тур де Ски», которая состоится в январе 2021 года.