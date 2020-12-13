В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256, главным событием которого стала титульная встреча между Дейвесоном Фигейредо и Брендоном Морено. Фигейредо защищал титул.

Ни один из спортсменов не смог завладеть заметным преимуществом в поединке, который продлился пять раундов. Судьи решением большинства насчитали ничью. Титул, таким образом, остался у Фигейредо — он защитил пояс во второй раз.

Примечательно, что Дейвисон установил уникальный рекорд: он стал первым бойцом в истории, которому удалось защитить титул дважды за три недели. В ноябре на турнире UFC 255 он задушил Алекса Переса.

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