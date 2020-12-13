Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Эвертона» в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги. Игра проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон, реализовавший пенальти на 22-й минуте.

Для подопечных Фрэнка Лэмпарда это поражение стало первым за десять матчей в рамках чемпионата Англии. Всего в текущем сезоне «Челси» проиграл два матча в АПЛ — «Эвертону» и «Ливерпулю» (0:2) в конце сентября.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 15 декабря.

На данный момент «Челси» идет на третьем месте турнирной таблицы, набрав 22 очка по итогам 12 туров. «Эвертон» занимает седьмую строчку с 20 баллами.