Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на критику комментатора Геннадия Орлова после дубля в ворота «Динамо» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Дзюба поблагодарил всех, кто пришел поддержать команду на стадионе. Матч проходил при ограниченном количестве зрителей: на трибунах присутствовали лишь владельцы VIP-абонементов.

«И, кстати, хотел еще привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!» – сказал Дзюба.

Напомним, победа в матче с «Динамо» позволила «Зениту» выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ. Дзюба забил два гола — с игры и с пенальти, еще один мяч на счету Сердара Азмуна. В активе сине-бело-голубых на данный момент 38 очков.