В России на утро воскресенья, 13 декабря, зафиксировано 28 080 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 488 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 20 277 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 82,6 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 653 928 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 2 106 235 человека, еще 46 941 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 6 425 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 768 новых случаев за один день, в Московской области — 1 444 зараженных за сутки.