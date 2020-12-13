Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал его «Флюгером».

«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам», — сказал Орлов, слова которого приводит Sport24.

Комментатор подчеркнул, что спокойно относится к высказыванию Дзюбы, и напомнил, что в России свобода слова.

Ранее после матча с «Динамо» (3:1), где Дзюба оформил дубль, он ответил Орлову на критику в свой адрес. «И, кстати, хотел еще привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!» — сказал Дзюба.