Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об успехах Александры Трусовой и Алены Косторной после перехода в академию Евгения Плющенко.

«Столько всего говорят о них, не хочу подливать масла в огонь. Очень много делается выводов то в одну сторону, то в другую», — сказала Гончаренко, слова которой приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнула, что сейчас нужно просто подождать. Уже отметили и позитивные моменты, и негативные, теперь надо подождать и дать команде шанс что-то сделать.

«Заклевать при желании можно любого, поэтому надо дать шанс и спортсменам, и тренеру доказать и рассказать на льду, что они хотят», — сказала Гончаренко.

Специалист добавила, что скоро состоится чемпионат России, который станет ключевым моментом и внесет ясность. Она подчеркнула, что турнир станет основным стартом сезона, и спортсмены должны быть к нему готовы.

Чемпионат России будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря.