Защитник сборной ЮАР Мотджека Мадиша скончался в возрасте 25 лет в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза футболистов ЮАР (SAFPU) в «Твиттере».

«Наши сердца разбиты. Мотджека Мадиша скончался в результате ДТП в Йоханнесбурге. Наши соболезнования его семье, друзьям и всему футбольному сообществу», — гласит сообщение пресс-службы.

В ходе своей карьеры Мадиша защищал цвета «Хайлендс Парк» и «Мамелоди Сандаунз». В 2018 году футболист дебютировал за основную сборную ЮАР.

Напомним, это не первая трагедия в сборной ЮАР. В конце ноября в автокатастрофе погиб защитник Кэлвин Анеле Нгконгка, ему было 33 года. С 2009 года футболист защищал цвета национальной команды, в составе которой провел 52 матча.