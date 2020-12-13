Гюнтер Штайнер, руководитель команды «Хаас», выступающей в Формуле-1, сообщил, что в коллективе продолжается обсуждение скандальной ситуации с участием российского гонщика Никиты Мазепина.

«У нас были обсуждения на эту тему, но они продолжатся, как только уик-энд закончится. Мы воспринимаем это серьёзно, но не хочу, чтобы это мешало гоночному уик-энду», — сказал Штайнер, слова которого приводит RaceFans.

Функционер добавил, что пообщался с Мазепиным сразу после того, как произошел инцидент. По словам Штайнера, ему интересно посмотреть, как россиянин справится с ситуацией.

«Если потребуется, мы будем говорить об этом публично. Если же мы решим, что можем оставить это внутри команды, мы поступим именно так. Нам нужно решить часть проблем», — сказал Штайнер.

Напомним, Мазепин подписал контракт с «Хаас» на следующий сезон, однако после скандального инцидента в Сети появилась петиция с требованием выгнать гонщика из Формулы-1. Мазепин разместил у себя в «Инстаграме» видео, на котором пристает к девушке, а она затем показывает в камеру средний палец.