В швейцарском Давосе в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам началась женская «разделка» на 10 км свободным стилем. Спортсменки вышли на старт в 12:45 по московскому времени.

Первой из россиянок на дистанцию отправится Анна Нечаевская, получившая 12-й стартовый номер. Алиса Жамбалова стартует 20-й, Яна Кирпиченко — 22-й, Наталья Непряева — 27-й, Юлия Ступак (Белорукова) — 51-й, Татьяна Сорина (Алёшина) — 53-й.

Стоит отметить, что соревнования пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Они опасаются заражения коронавирусом, поэтому не выступают на декабрьских этапах Кубка мира. Норвежцы также пропустят и «Тур де Ски» в начале января.

Накануне в Давосе состоялся спринт, Непряева заняла третье место. Данный этап Кубка мира номинально считается третьим, однако по факту является вторым, так как этап в Лиллехаммере (который должен был стать вторым по счету) был отменен.