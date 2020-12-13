В швейцарском Давосе продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 13 декабря, состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Начало — в 12:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Первой из россиянок на дистанцию отправится Анна Нечаевская, получившая 12-й стартовый номер. Алиса Жамбалова стартует 20-й, Яна Кирпиченко — 22-й, Наталья Непряева — 27-й, Юлия Ступак (Белорукова) — 51-й, Татьяна Сорина (Алёшина) — 53-й.

Стоит отметить, что соревнования пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Они опасаются заражения коронавирусом, поэтому не выступают на декабрьских этапах Кубка мира. Норвежцы также пропустят и «Тур де Ски» в начале января.