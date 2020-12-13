Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может сменить команду в зимнее трансферное окно.

«Не уверен, что готовится какая-то база под продажу Кокорина, хотя не удивлюсь этому. За полгода в «Спартаке» Александр себя не проявил», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Комментатор подчеркнул, что внутри команды у Кокорина всё в порядке, однако от футболиста нет той отдачи, которую ожидали в клубе.

«Думаю, зимой мы вправе ожидать абсолютно любого варианта развития событий. Может, Кокорин уедет в Европу, а может, вернется в «Сочи». Вполне допускаю, что Кокорин покинет «Спартак», и это вряд ли кого-то удивит», – сказал Генич.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний Кокорин принял участие в 8 матчах чемпионата России и записал на свой счет два гола, оба — с пенальти. Матч с «Сочи» в 18-м туре РПЛ футболист пропустил из-за повреждения.