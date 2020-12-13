В австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону началась женская гонка преследования. Спортсменки вышли на старт в 13:45 по московскому времени.

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Спортсменки пробегут 10 километров и пройдут четыре огневых рубежа: по два из положений лежа и стоя.

Первой в гонку уйдет победительница пятничного спринта белорусска Динара Алимбекова. Спустя 8 секунд стартует норвежка Тириль Экхофф, спустя 10 секунд — немка Франциска Пройсс.

С 18-го места будет стартовать Ульяна Кайшева, с 24-го — Ирина Казакевич, с 31-го в гонку уйдет Лариса Куклина. 51-й будет стартовать Евгения Павлова.