ЦСКА на своем поле примет екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет осуществляться на телеканале «Матч ТВ».

Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой. В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Чебан.

ЦСКА на данный момент идет на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 33 очка в 17 встречах. «Урал» с 19 очками располагается на 12-й строчке.