Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта, который разгорелся после матча с «Сочи» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз», — заявил Тедеско, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Тренер признался, что произошедшее накануне глубоко потрясло его. Он подчеркнул, что это касается не только инцидента, но и реакции со стороны хозяев встречи и отсутствия внимания судейского корпуса.

По словам Тедеско, за время пребывания в России он успел полюбить эту страну, здесь его встретили тепло и с распростертыми объятиями. Тренер подчеркнул, что добродушие людей позволило ему быстро почувствовать себя как дома.

«Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля», — сказал Тедеско.

Он заявил, что в спорте нет места расизму и проявлению вражды на межнациональной почве. Специалист выразил надежду, что ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью и больше не повторится.