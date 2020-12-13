Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в топ-5 по количеству побед в качестве наставника сине-бело-голубых.

В 18-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1), для Семака эта победа стала 69-й у руля команды. Об этом сообщает сайт «История „Зенита“».

По этому показателю Семак обошел Дика Адвокаата, в активе которого 68 побед с петербургским клубом. По проценту очков, набранных в чемпионате России (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак остается рекордсменом среди тренеров «Зенита».

В первую пятерку по числу побед с «Зенитом» также входят Павел Садырин (125), Юрий Морозов (121), Лучано Спалетти (105), Властимил Петржела (73).

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков по итогам 18 туров.