Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в топ-5 по количеству побед в качестве наставника сине-бело-голубых.
В 18-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1), для Семака эта победа стала 69-й у руля команды. Об этом сообщает сайт «История „Зенита“».
По этому показателю Семак обошел Дика Адвокаата, в активе которого 68 побед с петербургским клубом. По проценту очков, набранных в чемпионате России (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак остается рекордсменом среди тренеров «Зенита».
В первую пятерку по числу побед с «Зенитом» также входят Павел Садырин (125), Юрий Морозов (121), Лучано Спалетти (105), Властимил Петржела (73).
На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков по итогам 18 туров.
Комментарии Развернуть