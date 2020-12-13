В Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону завершилась женская гонка преследования. Победу одержала представительница Норвегии Марте Ульсбю Ройселанн, допустившая по одному промаху на первой и последней стрельбе.

Второй финишировала белоруска Динара Алимбекова, отстрелявшая чисто. Она стартовала под первым номером, так как ранее выиграла спринтерскую гонку.

Замкнула тройку призеров француженка Жюлия Симон с тремя ошибками на рубежах.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место. Лариса Куклина финишировала 23-й, Ульяна Кайшева — 27-й, Евгения Павлова — 42-й. Ни одной из российских биатлонисток не удалось избежать ошибок на стрельбе.