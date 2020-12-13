Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото со съемок «Ледникового периода».

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. На данный момент спортсменка выступает в роли телеведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где работает в паре с Алексеем Ягудиным.

Для Загитовой это первый опыт подобной работы. После стартовых выпусков программы она подверглась резкой критике, однако Ягудин и продюсер проекта Илья Авербух поддержали фигуристку.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира, а также победительницей финала Гран-при.