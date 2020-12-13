Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом спортсменка рассказала у себя в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков в комментариях.

«Катя, ты ушла из Академии Плющенко?» — спросили у фигуристки.

«Да», — ответила Рябова.

Теперь спортсменка будет тренироваться под руководством своего отца Алексея Рябова, который был её первым тренером.

Напомним, ранее Рябова выступала за Россию, однако в сезоне-2018/19 сменила спортивное гражданство и стала представлять Азербайджан. На чемпионате Европы в 2019 году Екатерина заняла 12-е место, в 2020-м — шестое.