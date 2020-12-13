В швейцарском Давосе продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. В 15:30 по московскому времени началась мужская гонка с раздельного старта на 15 км свободным стилем.

Первым из россиян на дистанцию отправится Артём Мальцев, получивший 38-й стартовый номер. Сразу после него в гонку уйдет Денис Спицов.

Евгений Белов будет выступать под 42-м номером, Андрей Мельниченко — 46-м, Алексей Червоткин — 48-м. Александр Большунов стартует 50-м, Ермил Вокуев — 60-м, Иван Якимушкин — 68-м.

Напомним, в соревнованиях не примут участие спортсмены из Норвегии, Швеции и Финляндии. Эти команды отказались от выступления на декабрьских этапах Кубка мира, поскольку опасаются заразиться коронавирусом.

Ранее завершилась «разделка» у женщин, россиянка Юлия Ступак заняла второе место.