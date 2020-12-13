Рябова назвала причину, по которой ушла из академии Плющенко

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова назвала причину, по которой покинула Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«В связи с некоторыми организационными изменениями в академии «Ангелы Плющенко» меня перестали устраивать тренировочные условия, поэтому на данный момент наши пути с академией разошлись. Сейчас буду тренироваться у родителей на арендованных льдах», — сказала Рябова, слова которой приводит Sport24.
Фигуристка подчеркнула, что они с Плющенко и Александром Волковым расстались без конфликтов. Также Екатерина поблагодарила тренеров за проделанную работу.
Напомним, Рябова сама сообщила, что покинула академию «Ангелы Плющенко». Ранее фигуристка выступала за Россию, однако в сезоне-2018/19 сменила спортивное гражданство и стала представлять Азербайджан. На чемпионате Европы в 2019 году Екатерина заняла 12-е место, в 2020-м — шестое.
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