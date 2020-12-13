Рябова назвала причину, по которой ушла из академии Плющенко

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова назвала причину, по которой покинула Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«В связи с некоторыми организационными изменениями в академии «Ангелы Плющенко» меня перестали устраивать тренировочные условия, поэтому на данный момент наши пути с академией разошлись. Сейчас буду тренироваться у родителей на арендованных льдах», — сказала Рябова, слова которой приводит Sport24.

Фигуристка подчеркнула, что они с Плющенко и Александром Волковым расстались без конфликтов. Также Екатерина поблагодарила тренеров за проделанную работу.