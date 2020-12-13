В австрийском Хохфильцене подходит к концу третий этап Кубка мира по биатлону. В 16:00 по московскому времени стартовала заключительная гонка — мужская эстафета.

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За сборную России на первом этапе будет бежать Матвей Елисеев, затем в борьбу вступит Евгений Гараничев. Третий этап достался Эдуарду Латыпову, а финишировать будет Александр Логинов.

За команду Норвегии побегут Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бё и Тарьей Бё.

Сборная Швеции выступит следующим составом: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

Сборную Германии, завоевавшую бронзовые медали предыдущей эстафеты, представят Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль и Филипп Хорн.