Американский фигурист Нэйтан Чен заявил о возможном завершении карьеры после 2022 года.

По словам Чена, в 2018 году он ставил перед собой цель «золото или ничего». Фигурист отметил, что получилось у него не очень, поэтому он не хочет снова загонять себя в эти рамки.

Чен добавил, ему не плевать на результат, но теперь его больше заботят хорошие программы и качественные прокаты.

«Что меня ждет после Олимпиады-2022? Продолжение карьеры будет сильно зависеть от того, как я буду себя чувствовать после Игр. Будет ли у меня запас сил и желания? Посмотрим», — сказал Чен, слова которого приводит US Figure Skating Fanzone.

Ранее азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.