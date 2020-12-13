Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев дал новое обещание зрителям: если сборная России не завоюет ни одной медали в ближайших 18 гонках, журналист съест свой ботинок.

«Для того, чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, я обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в легендарной «Золотой лихорадке», съесть ботинок. 50 гонок без медалей — и я в прямом эфире «Матч ТВ» съем ботинок», — сказал Губерниев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Губерниев сдержал слово после неудачного выступления сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. В пятницу Губерниев пообещал пожевать свою перчатку в случае, если россиянки останутся без призовой тройки и не прервут антирекордную серию сборной, в которой 29 гонок было без медалей.