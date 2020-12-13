Дортмундская «Боруссия» приняла решение расстаться с главным тренером команды Люсьеном Фавром после разгромного поражение от «Штуттгарта» со счетом 1:5.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, футболистов проинформируют о решении руководства сегодня после дневной тренировки. Отмечается, руководить «Боруссией» пока будет помощник Фавра Эдин Терзич.

В данный момент «Боруссия» идет на пятом месте в немецкой Бундеслиге, отставая от лидирующих «Баварии» и «РБ Лейпциг» на пять очков.

В Лиге чемпионов дортмундцы вышли в 1/8 финала турнира, заняв первое место в таблице своей группы.

Отметим, Люсьен Фавр возглавлял команду с 2018 года, завоевав с ней Суперкубок Германии в 2019 году.

Летом 2020-го сообщалось, что «Боруссия» заинтересована в приглашении американского тренера австрийского «Зальцбурга» Джесси Марша.