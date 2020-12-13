Сборная России не вылетела в Эдмонтон на МЧМ в назначенное время

Молодежная сборная России не смогла вылететь в назначенное время в Эдмонтон.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, причина задержки рейса из Финляндии, изначально запланированного на 13:30 по московскому времени, — маленькая вместимость самолета. Самолет не смог принять весь багаж российской, финской шведской делегаций. Отмечается, уже запланировано, что рейс с хоккеистами, тренерами и другими членами делегаций отправится в Канаду около 18:00 по московскому времени, а багаж отправится в Эдмонтон другим бортом.

Напомним, молодежный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада), турнир стартует 25 декабря и завершится 5 января.