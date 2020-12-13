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  • 18:34,  13 декабря 2020
Хоккей
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Сборная России не вылетела в Эдмонтон на МЧМ в назначенное время

Сборная России не вылетела в Эдмонтон на МЧМ в назначенное время
Молодежная сборная России по хоккею. Фото: ФХР

Молодежная сборная России не смогла вылететь в назначенное время в Эдмонтон.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, причина задержки рейса из Финляндии, изначально запланированного на 13:30 по московскому времени, — маленькая вместимость самолета. Самолет не смог принять весь багаж российской, финской шведской делегаций. Отмечается, уже запланировано, что рейс с хоккеистами, тренерами и другими членами делегаций отправится в Канаду около 18:00 по московскому времени, а багаж отправится в Эдмонтон другим бортом.

Напомним, молодежный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада), турнир стартует 25 декабря и завершится 5 января.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что перед сборной России поставлена задача завоевать золотые медали чемпионата.

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