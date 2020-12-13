В Давосе (Швейцария) продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 13 декабря, состоялась мужская гонка с раздельного старта на 15 километров свободным стилем.

Победу одержал россиянин Александр Большунов, второе место занял его соотечественник Андрей Мельниченко, уступивший лидеру 32,2 секунды. Замкнул призовую тройку еще один российский лыжник Артем Мальцев.

Четвертое место также у россиянина — на 46,1 секунд от лидера отстал Иван Якимушкин. Денис Спицов стал девятым, а Евгений Белов — 12-м. 40-е место занял Ермил Вокуев.

Напомним, в Давосе не выступают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии — они отказались от декабрьских соревнований, поскольку опасаются заразиться коронавирусом.