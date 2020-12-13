Тренер академии Плющенко ответил, почему ушла Рябова

Тренер академии Евгения Плющенко Александр Волков объяснил, почему азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова приняла решение покинуть академию.

По словам Волкова, решению Рябовой сопутствует много факторов. Он считает, этому поспособствовало отсутствие соревнований, так как отменен чемпионат Европы и непонятно, что будет с чемпионатом мира, а потому незачем тренироваться в полноценном режиме.

«Расстались мы нормально, Катя нас поблагодарила и сказала, что будет тренироваться с родителями. Понять ее можно. Если будут возобновлены соревнования, на которых она сможет выступить, то она быстро наберет форму. Но никаких разговоров на тему нового сотрудничества мы не вели. А смысл, когда никто ничего не знает?» – сказал Волков, слова которого приводит «Р-Спорт».