Сборная Швеции победила в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Шведские лыжники в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуома и Себастьяна Самуэльссона прошли гонку за один час, 16 минут и 31,5 секунд, затратив восемь дополнительных патронов.

Вторыми стали норвежцы в составе Стурла Хольма Лагрейда, Йоханнеса Дале, Йоханнеса Бе и Тарьея Бо, которые пробежали один штрафной круг и затратили 11 дополнительных патронов.

Бронзовыми призёрами оказались биатлонисты из Германии (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн) с девятью патронами.

Мужская сборная России заняла четвертое место. За российскую сборную выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Россияне затратили девять дополнительных патронов, пробежав один штрафной круг.